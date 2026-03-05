Un uomo di cinquant'anni è stato arrestato dopo aver maltrattato la moglie e la figlia e aver tentato di aggredire i carabinieri intervenuti per calmarlo. Durante l'intervento, i militari sono stati costretti a immobilizzarlo con un taser per evitare che potesse fare del male a se stesso o agli altri. L'uomo è stato portato in caserma.

Prima maltratta moglie e figlia poi aggredisce i carabinieri che lo immobilizzano col taser. Arrestato un cinquantenne. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Molinella hanno arrestato un cinquantenne per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale e lesione personale. L’arresto è stato eseguito durante un intervento dei militari dell’Arma nella casa dell’uomo, dove era stata segnalata una lite. All’arrivo dei carabinieri, il cinquantenne li ha aggrediti con calci, pugni e morsi, costringendoli a difendersi e a reagire col dispositivo a impulsi elettrici (taser). Neutralizzata la condotta violenta dell’uomo, i militari hanno chiamato i sanitari del 118 per farlo visitare e quando sono arrivati, lui si è rifiutato di andare al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maltratta moglie e figlia: arrestato. Cinquantenne bloccato con il taser

Roma: picchia e maltratta la moglie, arrestato 46enneUn uomo di 46 anni arrestato a Tor Bella Monaca per maltrattamenti e lesioni alla moglie, in un contesto di violenza domestica.

Aggredisce un uomo con un coltello in Borgo Stazione, bloccato dagli agenti con il taserL'episodio si è verificato nel corso della serata di ieri, sabato 24 gennaio 2026.

Una raccolta di contenuti su Maltratta moglie.

Temi più discussi: Maltratta moglie e figlia poi aggredisce i Carabinieri, bloccato con taser; Maltratta moglie e figlia e poi aggredisce i Carabinieri; Maltratta moglie e figlia per 40 anni: non potrà più vivere in provincia. VIDEO; Padre e marito assolto. Due anni senza la figlia portata in Belgio dalla ex.

Prima maltratta moglie e figlia poi aggredisce i carabinieri che lo immobilizzano col TaserI Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Molinella hanno arrestato un 50enne per resistenza a un pubblico ufficiale e lesione personale. L’arresto è stato eseguito durante un intervento dei m ... sassuolo2000.it

Maltrattano per anni le figlie a Brescia, chiesto il processo per l’ex consigliere comunale Balwinder Singh e moglieLa pm Marica Brucci ha chiesto il processo per Balwinder Singh e la moglie Baljeet Kaur accusati di maltrattamenti ai danni delle figlie ... fanpage.it

Maltratta moglie e figlia e poi aggredisce i Carabinieri x.com

Ubriaco aggredisce la moglie con un ventilatore: arrestato per maltrattamenti http://ow.ly/bOjZ106vk4Z #tuttoggi #Cronaca #Terni #carabinieri #evidenza #maltrattamenti #minacce #violenzadonne - facebook.com facebook