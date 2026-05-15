L’isola di Formosa, spesso paragonata all’omonimo stretto strategico, si trova al centro di tensioni internazionali che coinvolgono principalmente gli Stati Uniti e la Cina. Le autorità statunitensi hanno rafforzato la presenza militare nella regione, mentre Pechino continua a rivendicare la sovranità sull’isola. Negli ultimi giorni si sono intensificate le esercitazioni militari e le dichiarazioni pubbliche, alimentando il timore di un’escalation. La situazione si estende anche a settori come la tecnologia, con possibili ripercussioni sui mercati globali.

Roma, 15 maggio 2026 – Una crisi che potrebbe investire anche la tecnologia. È questo uno dei possibili risvolti della questione di Taiwan, tema al centro dell’incontro cinese tra Donald Trump e Xi Jinping, anche se per Germano Dottori, consigliere scientifico di Limes e autore del volume La visione di Trump (Salerno editrice, 2019) lo scontro tra Pechino e Washington non sfocerà probabilmente in una guerra. GERMANO DOTTORI LIMES È concreto il rischio che si possa arrivare a un conflitto armato? “Per ora è improbabile, sarebbe l’inizio della terza guerra mondiale, uno scenario che si è riusciti ad evitare all’epoca della rivalità Usa-U anche grazie alle armi nucleari, la cui dissuasione funzionò egregiamente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’isola di Formosa, l’altra Hormuz. “Il controllo Usa frena il Dragone”

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Taiwan’s Future, US Decline & Peace Across the Strait

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