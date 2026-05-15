L’isola di Formosa l’altra Hormuz Il controllo Usa frena il Dragone
L’isola di Formosa, spesso paragonata all’omonimo stretto strategico, si trova al centro di tensioni internazionali che coinvolgono principalmente gli Stati Uniti e la Cina. Le autorità statunitensi hanno rafforzato la presenza militare nella regione, mentre Pechino continua a rivendicare la sovranità sull’isola. Negli ultimi giorni si sono intensificate le esercitazioni militari e le dichiarazioni pubbliche, alimentando il timore di un’escalation. La situazione si estende anche a settori come la tecnologia, con possibili ripercussioni sui mercati globali.
Roma, 15 maggio 2026 – Una crisi che potrebbe investire anche la tecnologia. È questo uno dei possibili risvolti della questione di Taiwan, tema al centro dell’incontro cinese tra Donald Trump e Xi Jinping, anche se per Germano Dottori, consigliere scientifico di Limes e autore del volume La visione di Trump (Salerno editrice, 2019) lo scontro tra Pechino e Washington non sfocerà probabilmente in una guerra. GERMANO DOTTORI LIMES È concreto il rischio che si possa arrivare a un conflitto armato? “Per ora è improbabile, sarebbe l’inizio della terza guerra mondiale, uno scenario che si è riusciti ad evitare all’epoca della rivalità Usa-U anche grazie alle armi nucleari, la cui dissuasione funzionò egregiamente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Taiwan’s Future, US Decline & Peace Across the Strait
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