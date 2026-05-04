Un ufficiale ha dichiarato di avere il controllo totale dello Stretto di Hormuz, affermando che la regione viene aperta e gestita con piena autorità. La comunicazione si concentra sulla disponibilità di gestire la zona e sulla possibilità di renderla accessibile. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle modalità o alle implicazioni di questa operazione. La notizia riguarda esclusivamente le dichiarazioni ufficiali sulla gestione dello stretto.

“Abbiamo il pieno controllo” dello Stretto di Hormuz: lo “stiamo aprendo”. Lo ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent in un’intervista a Fox, ribadendo che l’economia iraniana è in “caduta libera”. Il Centro congiunto di informazione marittima ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno istituito una “zona di sicurezza rafforzata” vicino al lato dell’Oman dello Stretto di Hormuz, come parte del “Project Freedom’ annunciato dal presidete degli Stati Uniti Donald Trump. Ha esortato i naviganti a coordinarsi strettamente con le autorità dell’Oman “a causa dell’elevato volume di traffico previsto”. “La sicurezza dello stretto di Hormuz è sotto il controllo dell’Iran e in ogni circostanza qualsiasi movimento sicuro deve avvenire in coordinamento con l’Iran”.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Usa, Bessent: “Abbiamo il controllo di Hormuz”

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