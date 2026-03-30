Il segretario del Tesoro degli Stati Uniti ha affermato che gli Stati Uniti utilizzeranno le risorse disponibili per riprendere il controllo dello stretto di Hormuz. Ha stimato un deficit tra i 10 e i 12 milioni di barili al giorno sui mercati mondiali di petrolio. La dichiarazione è stata fatta in un contesto di tensioni geopolitiche e preoccupazioni per la sicurezza delle rotte energetiche.

“Con il passare del tempo, gli Stati Uniti riprenderanno il controllo dello Stretto” di Hormuz e “ci sarà libertà di navigazione, garantita da una scorta statunitense o da una scorta multinazionale”. Lo ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent in un’intervista a Fox, stimando in 10-12 milioni di barili al giorno il deficit sui mercati. “L’Iran minaccia di controllare lo Stretto di Hormuz e di istituire un sistema di pedaggi. Questo non sarà permesso”. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Marco Rubio in un’intervista. “Il mondo dovrebbe prendere atto delle minacce dell’Iran di istituire nello Stretto un sistema che controlli chi transita nelle acque internazionali”, ha spiegato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Bessent: “Usa riprenderanno il controllo di Hormuz”

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