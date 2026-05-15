L’ira funesta di Barbara d’Urso | Chat De Filippi e Toffanin | perché ho fatto causa a Mediaset

Barbara d’Urso ha intentato una causa legale contro Mediaset, rivendicando scuse formali e contestando il mancato pagamento di diritti d’autore. La conduttrice ha anche denunciato presunte ingerenze nelle decisioni sugli ospiti delle sue trasmissioni, sostenendo che tali scelte siano state soggette all’approvazione delle produzioni di alcune colleghe. La vicenda riguarda questioni legate alla gestione dei diritti e alle modalità di organizzazione delle trasmissioni televisive, con un focus sulle responsabilità delle produzioni coinvolte.

La conduttrice Barbara d’Urso ha fatto causa a Mediaset. Chiede scuse formali, contesta diritti d’autore non pagati e denuncia presunte ingerenze sulla scelta degli ospiti soggetti a suo dire ad approvazione delle produzioni di De Filippi, con Toffanin figura centrale. L’azienda ha definito irragionevoli gli argomenti di d’Urso. Dopo il fallimento della mediazione si attende la prima udienza al tribunale civile. Lei oggi in un’intervista a La Stampa spiega perché ha portato l’azienda in cui ha lavorato per 16 anni in tribunale. «Tutto si è interrotto improvvisamente nel 2023. Non è stata una mia decisione e, per giunta, mi è stata comunicata da terze persone: da allora non ho mai ricevuto una spiegazione né un solo messaggio da nessuno», esordisce. 🔗 Leggi su Open.online

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