Barbara d’Urso ha deciso di intentare una causa nei confronti di Mediaset. Nelle carte dell’azione legale vengono fatti i nomi di alcune figure note del mondo televisivo, tra cui Maria De Filippi e Silvia Toffanin. La decisione arriva dopo un periodo di riflessione, secondo quanto si apprende, e si tratta di una risposta a questioni legate ai rapporti con l’azienda di produzione e trasmissione.

In questo tempo Barbara d'Urso ha meditato la sua vendetta che si sa, è un piatto che va servito freddo, adesso arriva la denuncia contro Mediaset Dopo 3 anni di stop e di silenzio,Barbara d’Ursoha deciso di parlare contro Mediaset e non ha scelto un documentario – sebbene ne circoli voce-, bensì un tribunale. InfattiLa Stampariporta chela conduttrice esiliata ha deciso di intentare una causa per ingerenza e violazione del diritto d’autorecontro Mediaset. Per quanto riguarda il secondo punto compaiono due nomi, che sarebbero i bracci destri dell’ad Pier Silvio Berlusconi:Maria De Filippi e Silvia Toffanin. Parliamo di un veto simile anche in Rai, ma stavolta rivolto aD’Ursostessa.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Barbara d’Urso fa causa a Mediaset: si fanno i nomi anche di Maria De Filippi e Silvia Toffanin

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