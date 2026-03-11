mercato juventus tanti i bocciati di mister spalletti per la prossima stagione ecco di chi si tratta

Il mercato della Juventus si prepara alla prossima stagione con diversi giocatori non ritenuti adatti da mister Luciano Spalletti. Sono stati individuati alcuni calciatori che non faranno parte del progetto futuro e quindi sono stati esclusi dal piano della squadra. La rosa sta subendo modifiche in vista dei prossimi impegni, con attenzione particolare alle scelte del tecnico per la composizione della formazione.

Mercato Juventus, tanti i bocciati di mister Luciano Spalletti in vista della prossima stagione. Ecco di chi si tratta e quale sarà il loro futuro. La Juve prepara una profonda epurazione estiva per garantire a Luciano Spalletti i rinforzi necessari per lo scudetto. Secondo La Stampa, il club intende sacrificare numerosi elementi, tra cui Michele Di Gregorio e Juan Cabal.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Le ultime sessioni di mercato sono state fallimentari dal punto di vista tecnico, come dimostra la messa in vendita dei recenti innesti: Edon Zhegrova, Jonathan David e Lois Openda. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

