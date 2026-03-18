Mercato Inter per la prossima stagione c’è questo nome in cima alla lista nerazzurra | Chivu prepara la rivoluzione Ecco tutti i dettagli

Da internews24.com 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la prossima stagione, il mercato dell'Inter si concentra su un nome di spicco della Serie A, considerato prioritario per il centrocampo. La società nerazzurra sta valutando questa opzione e si prepara a una possibile rivoluzione in quella zona del campo, con un obiettivo chiaro e deciso. Sono emersi dettagli sulle trattative e sulle strategie in corso, che vedono coinvolti diversi attori del club.

Inter News 24 Mercato Inter, i nerazzurri puntano sul nome di un Top della Serie A per il proprio centrocampo: ecco tutti i dettagli. L’Inter è totalmente concentrata sul finale di stagione, ma in viale della Liberazione si stanno definendo anche i piani per la prossima annata. Tutto passerà dal mercato e il club nerazzurro sarà molto attivo nella prossima sessione. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, non sarà una normale e sonnacchiosa estate di mercato: «Niente conservazione dello status quo, è in arrivo qualcosa di molto simile a una rivoluzione, obbligata dall’età e dai contratti in scadenza della vecchia guardia: da Sommer ad Acerbi (e forse De Vrij ), da Darmian a Micki, in tanti dovrebbero salutare, senza contare Frattesi, sull’uscio da quasi un anno ormai». 🔗 Leggi su Internews24.com

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