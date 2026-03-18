Per la prossima stagione, il mercato dell'Inter si concentra su un nome di spicco della Serie A, considerato prioritario per il centrocampo. La società nerazzurra sta valutando questa opzione e si prepara a una possibile rivoluzione in quella zona del campo, con un obiettivo chiaro e deciso. Sono emersi dettagli sulle trattative e sulle strategie in corso, che vedono coinvolti diversi attori del club.

Inter News 24 Mercato Inter, i nerazzurri puntano sul nome di un Top della Serie A per il proprio centrocampo: ecco tutti i dettagli. L’Inter è totalmente concentrata sul finale di stagione, ma in viale della Liberazione si stanno definendo anche i piani per la prossima annata. Tutto passerà dal mercato e il club nerazzurro sarà molto attivo nella prossima sessione. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, non sarà una normale e sonnacchiosa estate di mercato: «Niente conservazione dello status quo, è in arrivo qualcosa di molto simile a una rivoluzione, obbligata dall’età e dai contratti in scadenza della vecchia guardia: da Sommer ad Acerbi (e forse De Vrij ), da Darmian a Micki, in tanti dovrebbero salutare, senza contare Frattesi, sull’uscio da quasi un anno ormai». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, per la prossima stagione c’è questo nome in cima alla lista nerazzurra: Chivu prepara la rivoluzione. Ecco tutti i dettagli

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BOMBA!!!CALCIO MERCATO INTER!!! CANCELO HA DETTO””SI!!””ALLA SOCIETÀ NEROAZZURRA!!!!

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