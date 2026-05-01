A San Siro si avvicina la festa per lo scudetto, con i tifosi già pronti a celebrare la vittoria. Intanto, l’Inter sta definendo i premi per i calciatori, che riceveranno una somma in base ai risultati ottenuti. La settimana sarà dedicata anche alle riunioni organizzative per preparare la parata ufficiale, che seguirà la sfida contro il Verona nel fine settimana.

La prossima settimana nerazzurra in viale della Liberazione potrebbe essere la prima post-scudetto e, proprio per questo, una delle più frenetiche. Vada come vada, sarà riempita di riunioni già fissate in calendario, tutte attorno al tema tricolore: sarà il numero 21 in 108 anni di storia. La vincita del titolo farà scattare, come naturale che sia, i bonus previsti nei singoli contratti: sommando tutto, calciatori più ampio staff, ci si avvicina a una cifra totale di circa sei milioni di euro. L’argomento più caldo resta, però, quello dei festeggiamenti. Oltre all’organizzazione interna, in settimana inizieranno i contatti con prefettura e questura per organizzare la parata con due pullman scoperti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Scudetto, San Siro prepara la festa e l'Inter i premi: ecco quanto prenderanno i calciatori

SCUDETTO: MERITO DELL’INTER O DEMERITO DELLE INSEGUITRICI QUESTO DATO PARLA CHIARO #calcio

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