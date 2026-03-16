Mercato Inter Ausilio sfida il Napoli | pronto l’assalto alla rivelazione della Serie A! I dettagli

L'Inter sta preparando un'offerta per il centrocampista del Como, Perrone, che ha attirato l'attenzione anche del Napoli di Antonio Conte. Il dirigente nerazzurro, Ausilio, segue da vicino la situazione e si prepara a fare un passo concreto per portarlo in nerazzurro. La trattativa tra le parti è in fase di definizione, mentre il club di Milano monitora attentamente la situazione.

Inter News 24 Mercato Inter, Ausilio segue da vicinissimo Perrone del Como: sul centrocampista c’è anche il Napoli di Antonio Conte. Il mercato dell’Inter inizia a muoversi in vista della prossima stagione, con gli scout nerazzurri che hanno messo nel mirino uno dei talenti più cristallini della rivelazione Como. Come rivelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il club di Viale della Liberazione sta monitorando con estrema attenzione le prestazioni di Máximo Perrone. Mercato Inter, occhi su Perrone: cè un gradimento altissimo per il gioiello del Como. L’interesse per il giovane argentino è concreto, sebbene la trattativa sia ancora alle fasi embrionali. 🔗 Leggi su Internews24.com

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