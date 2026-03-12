Oaktree ha presentato un piano per l'Inter che prevede il rilancio del settore giovanile e la riqualificazione della Pinetina, il centro sportivo della squadra. I conti del club risultano in ordine, anche se i ricavi provenienti dalla Champions sono diminuiti. La strategia si concentra quindi sul rafforzamento delle risorse interne e su un futuro più sostenibile.

Qualunque sia la profondità della rivoluzione, d’estate l’Inter inizierà comunque un ciclo nuovo. Spera di farlo con un nuovo pezzo di stoffa tricolore sulla maglia ma, in ogni caso, chiuderà definitivamente la porta agli ultimi spifferi del passato cinese. L’ultimo anno è stato, almeno in parte e in molti uomini chiave, quasi la conseguenza del vecchio modello coltivato da Suning. C’era un tempo, infatti, molto diverso da questo, in cui arruolare parametri zero, magari in là con gli anni, era considerato quasi necessario per tenere alta la competitività della compagnia. Vista la profondità degli interventi che adesso si programmano, con investimenti mirati sui cartellini e sconosciuti nel basso impero di Nanchino, la rosa 2026-27 avrà ancora di più il marchio del fondo americano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dal mercato sostenibile al rinnovamento della Pinetina: il piano di Oaktree per l'Inter che verrà

