L’Inter di Chivu e la rivoluzione della mente | Così ha cancellato l’ombra di Inzaghi

Da calcionews24.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un mental coach ha commentato recentemente l’Inter di Chivu, sottolineando come la squadra abbia cambiato atteggiamento rispetto al passato. Le sue analisi si concentrano su come la squadra abbia eliminato alcune insicurezze e migliorato la concentrazione, portando a risultati più positivi. Ricci, che si definisce un “ottimizzatore di performance”, ha spiegato che le strategie adottate hanno contribuito a ridurre l’ombra lasciata dal predecessore. La sua analisi si basa su osservazioni direttamente riferite alla dinamica e alla mentalità della squadra nerazzurra.

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