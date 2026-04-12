Ezio Greggio cita Boniperti | Vincere è l’unica cosa che conta Bisogna andare in Champions Sulla prestazione contro l’Atalanta…

Ezio Greggio ha commentato sui social la recente vittoria della Juventus contro l’Atalanta, facendo riferimento a un noto ex presidente della squadra. Nel suo messaggio, Greggio ha citato un principio attribuito a Boniperti, secondo cui vincere è l’unica cosa che conta e bisogna puntare alla qualificazione in Champions League. La discussione si è concentrata sulla prestazione della Juventus nella partita, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle sue parole.

di Francesco Spagnolo Ezio Greggio attraverso i propri profili social ha commentato la vittoria della Juventus contro l’Atalanta citando il presidentissimo. Il mondo dello spettacolo e quello del calcio si intrecciano spesso, soprattutto quando si parla di Juventus e dei suoi tifosi più illustri. Tra questi, una delle voci più amate e ascoltate è senza dubbio quella di Ezio Greggio, storico conduttore e accanito sostenitore bianconero, che non manca mai di commentare con il suo stile inconfondibile le gesta della Vecchia Signora. Dopo l’ultimo successo ottenuto dalla squadra di Luciano Spalletti contro l’Atalanta, un risultato tanto sofferto quanto fondamentale, lo showman ha espresso il suo parere mescolando saggezza calcistica e quel pizzico di ironia che lo contraddistingue.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

"Vincere è l'unica cosa che conta": perché questa Juve è quanto di più lontano dal suo motto storicoLe ultime otto partite di campionato rappresentano per la Juve un momento fondamentale e per certi versi drammatico.

“Bisogna dire che se finisce in un incidente, sotto una moto, Nuzzi può solo che migliorare! Mica peggiora”: la battuta di Ezio Greggio scatena i commenti socialGiovedì 22 gennaio ha debuttato in prima serata “Striscia la notizia – La voce della presenza”.