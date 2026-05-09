Milan Allegri | Conta solo tornare in Champions

Da ildenaro.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allenatore di una squadra di calcio ha dichiarato che l’obiettivo principale è qualificarsi nuovamente in Champions League. In un'intervista, ha sottolineato l'importanza di mantenere l'unità del gruppo, evitando discussioni sul futuro e concentrandosi sulla corsa alla massima competizione europea. La squadra si prepara alle ultime partite di campionato, con l’obiettivo di migliorare la posizione in classifica e assicurarsi il pass per la prossima stagione.

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Roma, 9 mag. (askanews) – Sottolinea la necessità di restare uniti, evita polemiche sul futuro e rilancia la corsa Champions. È questo il messaggio principale di Massimiliano Allegri nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Atalanta. Il tecnico rossonero prova a ricompattare ambiente e squadra dopo il recente calo di rendimento, ribadendo come il destino europeo sia ancora nelle mani del Milan: “Abbiamo un vantaggio di tre punti e inizia un minicampionato di tre partite”. Allegri invita tutti a concentrarsi esclusivamente sul campo, senza disperdere energie nella ricerca di spiegazioni per le ultime difficoltà: “Le valutazioni le faremo a fine campionato”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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