Milan Allegri | Conta solo tornare in Champions

L'allenatore di una squadra di calcio ha dichiarato che l’obiettivo principale è qualificarsi nuovamente in Champions League. In un'intervista, ha sottolineato l'importanza di mantenere l'unità del gruppo, evitando discussioni sul futuro e concentrandosi sulla corsa alla massima competizione europea. La squadra si prepara alle ultime partite di campionato, con l’obiettivo di migliorare la posizione in classifica e assicurarsi il pass per la prossima stagione.

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Roma, 9 mag. (askanews) – Sottolinea la necessità di restare uniti, evita polemiche sul futuro e rilancia la corsa Champions. È questo il messaggio principale di Massimiliano Allegri nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Atalanta. Il tecnico rossonero prova a ricompattare ambiente e squadra dopo il recente calo di rendimento, ribadendo come il destino europeo sia ancora nelle mani del Milan: “Abbiamo un vantaggio di tre punti e inizia un minicampionato di tre partite”. Allegri invita tutti a concentrarsi esclusivamente sul campo, senza disperdere energie nella ricerca di spiegazioni per le ultime difficoltà: “Le valutazioni le faremo a fine campionato”.🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX AUTOMATON! Avventura nel tempo in compagnia! DRAGON QUEST VII Reimagined [06] Notizie correlate Milan, Allegri prenota il futuro: «Resto qui, conta solo la Champions»Massimiliano Allegri blinda il Milan e, tra le polemiche per un gioco “al risparmio”, mette la firma sul futuro. Milan, senti Allegri: “Nazionale? Io voglio restare qui e tornare in Champions League”Milano, 4 aprile 2026 – “Bello vedere i tifosi qui a Milanello, sappiamo che non possono partecipare alla trasferta di Napoli. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Allegri convoca tutti in palestra e poi parla solo lui: il suo discorso sul futuro del Milan; Milan, senza Champions League in dubbio anche il futuro di Allegri: i dettagli del contratto; Milan, la Champions cambia il mercato per 100 milioni: da Gila a un grande 9, Allegri li spenderebbe così; Perché Allegri dice che la qualificazione in Champions sposta il mercato del Milan di 100 milioni. Milan, Allegri: Conta solo tornare in ChampionsRoma, 9 mag. (askanews) – Sottolinea la necessità di restare uniti, evita polemiche sul futuro e rilancia la corsa Champions. È questo il messaggio principale di Massimiliano Allegri nella conferenza ... askanews.it Pagina 1 | Allegri: Milan in piena lotta Champions. Società? Non mi sono mai sentito soloLe dichiarazioni rilasciate dal tecnico rossonero alla vigilia della sfida con l'Atalanta di Raffaele Palladino ... corrieredellosport.it Il #Milan , per il terzo anno di fila, festeggerà la festa della mamma mettendo i cognomi delle madri dei giocatori sulle maglie Le ultime da Milanello in vista della sfida di domani sera contro l’Atalanta #Sportitalia x.com [MilanVibes] Giuseppe Riso: "Galliani mi ha dato la Champions League 2007 per una notte. Tevez voleva giocare per l'AC Milan." reddit