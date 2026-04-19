Mondello al suo risveglio | Anche dopo le notti più lunghe la luce dà forma ai nostri desideri
Al sorgere del sole, Mondello si sveglia lentamente, mentre il cielo si rischiara e il mare si fa più calmo. Le prime luci illuminano le case e le spiagge deserte, creando un’atmosfera di quiete che accompagna il risveglio del borgo. I pescatori preparano le reti, e i primi visitatori iniziano a passeggiare lungo il lungomare. La giornata prende così il via con un senso di calma e attesa.
Ogni alba a Mondello è un sussurro che l'anima attendeva. Mentre la notte cede il passo, il borgo si risveglia dolcemente, e con esso, un invito alla riflessione. Vedo i pescatori con i loro sogni riposti nelle reti, gli esercenti che preparano il giorno con un sorriso, e sento il respiro del.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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