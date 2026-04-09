Due ingegneri e una ricercatrice hanno creato un algoritmo che utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare i suoni del cuore. Questo strumento è in grado di individuare precocemente segnali di malattie cardiache, con l’obiettivo di prevenire danni permanenti alle valvole cardiache. La tecnologia si propone come un passo avanti nella diagnosi precoce delle patologie cardiache, offrendo una possibile alternativa ai metodi tradizionali.

Due ingegnere e ricercatrice hanno sviluppato un algoritmo basato sull’intelligenza artificiale capace di individuare segni di malattie cardiache attraverso l’analisi dei suoni del cuore, con l’obiettivo di prevenire danni permanici alle valvole. Il progetto, nato in un appartamento da due camere, mira a offrire uno strumento di screening economico e portatile per le comunità più vulnerabili, trasformando la diagnostica da reattiva a preventiva. La sfida tecnologica è stata lanciata nel 2022 da Dao, che all’epoca stava completando il dottorato in salute cardiovascolare, e Martínez, allora studentessa di ingegneria. L’idea originale è scaturita dalle osservazioni della co-fondatrice riguardo alla diffusione massiccia della malattia reumatica cardiaca (RHD) nel Vietnam. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA e suoni del cuore: l’algoritmo che previene danni alle valvole

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