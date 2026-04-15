L' Intelligenza artificiale entra nell' ente pubblico Ecco il modello del Comune di Sezze

Ieri, nella sala conferenze del Ce.R.S.I.Te.S. di Latina, si è tenuto un convegno intitolato “AI, competenze e valore pubblico: nuove prospettive per la trasformazione digitale delle PA locali”. All'evento hanno partecipato rappresentanti del mondo politico, imprenditoriale e della pubblica sicurezza. L'iniziativa ha affrontato l'introduzione dell'intelligenza artificiale negli enti pubblici, con un focus sul modello adottato dal Comune di Sezze.

Si è svolto ieri nella sala conferenze del Ce.R.S.I.Te.S. di Latina, il convegno dal titolo “AI, competenze e valore pubblico: nuove prospettive per la trasformazione digitale delle PA locali” a cui hanno preso parte figure del mondo politico, imprenditoriale e della pubblica sicurezza. L'Ente.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate L'intelligenza artificiale entra in Comune per il monitoraggio di bandi pubbliciProgetto pilota della durata di dodici mesi a Mesagne: verrà stilato un regolamento per disciplinare l'utilizzo della IA all'interno dell'ente... Deepseek beccata nell’uso di chip nvidia vietati per il suo prossimo modello di intelligenza artificialequesto quadro sintetico analizza le accuse riguardanti l’uso di hardware soggetto a restrizioni internazionali da parte della startup cinese DeepSeek... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: PA E INNOVAZIONE DIGITALE, L'INIZIATIVA DI COMUNE DI SEZZE E UNIVERSITÀ LA SAPIENZA; Fratelli d’Italia Sezze, incarico in Senato per Luigi Di Palma; Partita del Cuore a Priverno: Solidarietà, Sport e Pizza in campo per la beneficenza. Sezze, il Comune guarda al futuro della PA: il 14 aprile a Latina l’incontro su intelligenza artificiale, competenze e valore pubblicoImportante iniziativa del Comune di Sezze dedicata al futuro della Pubblica Amministrazione e ai processi di innovazione digitale. Il prossimo 14 aprile 2026, alle ore 10.00, presso la Sala Conferenze ... latinaquotidiano.it Sezze si prepara a diventare laboratorio di esperienze, storie e valori sportivi con Lo sport tra le righe. Sezze, tra cultura, inclusione e comunità. L’evento in programma venerdì 10 e sabato 11 aprile, promosso dal Comune di Sezze e organizzato dalla casa ed - facebook.com facebook