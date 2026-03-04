Obesità e linguaggio inclusivo | il nuovo glossario europeo per combattere lo stigma a scuola e nella società
È stato pubblicato un nuovo glossario europeo che mira a ridurre lo stigma legato all’obesità, promuovendo un linguaggio più inclusivo sia nelle scuole che nella società. Il documento fornisce termini e definizioni adeguate per favorire un atteggiamento più rispettoso nei confronti delle persone con problemi di peso. L’obiettivo è creare un ambiente più accogliente e sensibile, eliminando termini offensivi e stereotipi.
Il nuovo glossario europeo realizzato per combattere i pregiudizi legati al peso promuove un vocabolario inclusivo volto a curare e accogliere sempre tutte le persone. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Giornata obesità, parole o_stili e Lilly per primo glossario inclusivo europeo
Leggi anche: Obesità, in arrivo Parole O-Stili, il primo glossario internazionale contro lo stigma e il body shaming
Una selezione di notizie su Obesità e linguaggio inclusivo il nuovo....
Temi più discussi: Obesità, stop allo stigma linguistico: Parole O_Stili e Lilly lanciano il glossario europeo; ‘Parole O Stili’ e Lilly insieme per la giornata mondiale dell’obesità; Linguaggio e obesità, il glossario europeo contro lo stigma; Obesità, 25 parole per superare stigma e pregiudizi: il glossario europeo.
Giornata obesità, parole o_stili e Lilly per primo glossario inclusivo europeoRoma, 4 mar. (Adnkronos Salute) - Circa un bambino su 3 e quasi il 60% degli adulti, in Europa, sono sovrappeso o vivono con obesità. Lo stigma e un linguaggio impreciso rendono più difficile l’access ... lanuovasardegna.it
Obesità, 25 parole per superare stigma e pregiudizi: il glossario europeoIn occasione del World Obesity Day, Parole O_Stili e Lilly rilanciano il glossario con 25 parole chiave per promuovere un linguaggio rispettoso e inclusivo sull’obesità. L’obiettivo è contrastare stig ... farmacista33.it
Obesità infantile: la figura chiave contro l'emergenza facebook
L’obesità necessita di una presa in carico dei pazienti. In Italia però c’è un enorme divario tra Nord e Sud che va colmato. Lo spiega l’esperto x.com