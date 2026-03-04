Obesità e linguaggio inclusivo | il nuovo glossario europeo per combattere lo stigma a scuola e nella società

È stato pubblicato un nuovo glossario europeo che mira a ridurre lo stigma legato all’obesità, promuovendo un linguaggio più inclusivo sia nelle scuole che nella società. Il documento fornisce termini e definizioni adeguate per favorire un atteggiamento più rispettoso nei confronti delle persone con problemi di peso. L’obiettivo è creare un ambiente più accogliente e sensibile, eliminando termini offensivi e stereotipi.