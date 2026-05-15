L’inefficienza crea ingiustizia E servono misure di clemenza
Un giudice di Lucca, segretario di Magistratura democratica, ha commentato la situazione del sistema giudiziario dopo due anni di discussioni sulla separazione delle carriere e sulla divisione del Consiglio superiore della magistratura. Recentemente, si è svolto un referendum che ha influenzato queste tematiche. Il giudice ha affermato che l’inefficienza nel comparto crea ingiustizie e ha sottolineato la necessità di adottare misure di clemenza per affrontare le criticità attuali.
Intervista Il segretario di Md Silvestri: «Nei tribunali problemi di organici e caos per i precari». Sul carcere: «Dal governo nessuna soluzione» Intervista Il segretario di Md Silvestri: «Nei tribunali problemi di organici e caos per i precari». Sul carcere: «Dal governo nessuna soluzione» Simone Silvestri, giudice a Lucca e segretario di Magistratura democratica, abbiamo passato due anni dietro alla separazione delle carriere e alla divisione del Csm, poi è arrivato il referendum e il No ha vinto. Però la giustizia continua ad aver bisogno di riforme. Da dove cominciare? Per esempio dall’adeguamento del numero e della distribuzione dei magistrati rispetto al carico di lavoro, per il quale nulla è stato fatto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Social Media, Time, and the Discipline of Boundaries
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