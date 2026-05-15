L’inefficienza crea ingiustizia E servono misure di clemenza

Un giudice di Lucca, segretario di Magistratura democratica, ha commentato la situazione del sistema giudiziario dopo due anni di discussioni sulla separazione delle carriere e sulla divisione del Consiglio superiore della magistratura. Recentemente, si è svolto un referendum che ha influenzato queste tematiche. Il giudice ha affermato che l’inefficienza nel comparto crea ingiustizie e ha sottolineato la necessità di adottare misure di clemenza per affrontare le criticità attuali.

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