Monopattini la richiesta di FI | Ora servono misure concrete

Il Dipartimento provinciale sicurezza ha avanzato una richiesta chiara: devono essere adottate misure concrete per regolamentare l'uso dei monopattini, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada. La questione riguarda la necessità di intervenire per ridurre i rischi e migliorare la convivenza tra veicoli e pedoni nelle aree urbane.

Più sicurezza e meno monopattini. Questa la richiesta del Dipartimento provinciale sicurezza di Forza Italia, che chiede ai comuni reggiani di seguire l'esempio di FIrenze, che diventerà dal 1° aprile 2026 la prima grande città italiana a vietare definitivamente il servizio di monopattini in sharing, dopo che il Tar della Toscana ha respinto il ricorso degli operatori. Il motivo è semplice: con le nuove norme del Codice della Strada è diventato materialmente impossibile garantire il rispetto delle regole nel modello "free-floating", dove i mezzi vengono prelevati e abbandonati ovunque senza alcun controllo.