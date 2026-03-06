Gasolio alle stelle Poltronieri Cna-Fita | Servono misure urgenti di recupero dei costi

A causa del conflitto in Iran, il prezzo del gasolio è aumentato significativamente, mettendo in crisi il settore dell’autotrasporto. Poltronieri, rappresentante della Cna-Fita, ha dichiarato che sono necessarie misure immediate per recuperare i costi sostenuti. La situazione ha portato a un incremento dei prezzi dei carburanti, con conseguenze dirette sulle operazioni quotidiane delle aziende di trasporto.

Il conflitto in Iran sta creando un'ondata di rincari dei carburanti, e in particolare del gasolio, che mette in gravissima difficoltà tutto il settore dell'autotrasporto. Gli imprenditori ferraresi del settore non nascondono la forte preoccupazione per i forti aumenti di costo, che potrebbero mettere in ginocchio un intero settore, e si associano alle richieste di Cna Fita nazionale, che chiede al governo di intervenire con urgenza. Secondo le stime di Cna Fita nazionale, l'aumento dei prezzi alla pompa maturato in appena quattro giorni si traduce, su base annua, in un aggravio di spesa pari a oltre 2.400 euro per un mezzo pesante che percorre 100mila chilometri annui.