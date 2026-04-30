Terza fase dei lavori Ponte al Pino chiude per oltre 110 giorni

È stata annunciata la terza fase dei lavori sul Ponte al Pino, che comporterà la chiusura totale dell’infrastruttura al traffico per più di 110 giorni. Questa fase, considerata la più impegnativa, inizierà a breve e durerà oltre quattro mesi, interessando completamente il passaggio. La chiusura sarà totale e coinvolgerà tutti i veicoli, senza possibilità di deviazioni temporanee.

Sta per iniziare la terza fase dei lavori sul Ponte al Pino, quella più impattante, che comporterà la chiusura totale dell'infrastruttura al traffico per oltre 110 giorni. Dopo la rimozione del vecchio ponte, dopo essere tagliato in tre pezzi, si arriverà così al varo di quello nuovo.Le dateLa.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Nuova fase dei lavori a Ponte al Pino: modifiche alla viabilità e bus deviatiDa domani sera, mercoledì 18 febbraio, nuovo avanzamento dei lavori su Ponte al Pino. Firenze, Ponte al Pino: aperta la passerella pedonale. Da lunedì 9 nuova fase dei lavoriFIRENZE – Aperta oggi, 5 febbraio 2026, a Firenze la passerella pedonale provvisoria di Ponte al Pino. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Disabilità, al via la terza fase della riforma. Todde al convegno Inps: Dalla certificazione al progetto di vita, la Sardegna pronta a governare il cambiamento; Abbattuto il diaframma della Galleria Valtreara sulla linea ferroviaria Orte–Falconara; Terzo lotto e traffico: da mercoledì i lavori sulla rampa della A15 della Aurelia Bis; Terzo Valico: il mar Ligure si congiunge al Nord. Terza fase dei lavori, Ponte al Pino chiude per oltre 110 giorniChiude totalmente al traffico una importante arteria di viabilità, l'obiettivo è terminare tutto prima che inizio le scuole ... firenzetoday.it Viadotto, attesa la terza fase dei lavoriPassato il boom del turismo estivo nel Frignano l’interrogativo di questi giorni riguarda la ripresa dei lavori per la sistemazione definitiva del viadotto lungo il rio Torto, in località di ... ilrestodelcarlino.it I verdetti dalla terza giornata Si chiude la fase a gironi delle Finali Nazionali Kellogg’s U17 Femminile: accedono direttamente ai quarti Costa Masnaga, Castelnuovo Scrivia, GEAS e Pordenone. Agli spareggi Frascati, Lupe San Martino, Varese, Ferrara, Liv - facebook.com facebook