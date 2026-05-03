Casa Bottazzi apre le porte al condominio inclusivo

Casa Bottazzi ha aperto le porte del suo “condominio inclusivo”, un progetto avviato a dicembre 2025. L’obiettivo è offrire un polo di servizi dedicato alle persone con disabilità, promuovendo un ambiente che favorisca l’autonomia e il supporto ai diversamente abili. L’iniziativa coinvolge diverse attività e strutture pensate per rispondere alle esigenze di questa comunità.

Casa Bottazzi apre le porte del suo “ condominio inclusivo ”, il progetto iniziato nel dicembre 2025, per creare un polo di servizi per persone con disabilità, ma connotato come una casa dell’ autonomia e dei servizi a favore dei diversamente abili. Nel luogo in cui opera da tempo l’Airone si aggiungono numerose attività a favore del “dopo di noi”, con un piano terra di Casa Bottazzi che ospita già 25 persone, mentre il centro sociooccupazionale è inserito nel primo piano. Il Pnrr ha finanziato un appartamento-palestra, che potrà prendere il via in tempi rapidi. Il finanziamento si è esaurito a novembre 2025, ma siamo riusciti a proseguirlo con altre forme di copertura.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Casa Bottazzi apre le porte al condominio inclusivo Notizie correlate Spazio211 apre le porte al clubbing inclusivo: il 5 maggio arriva "SpazioDance!"Il pomeriggio di martedì 5 maggio 2026, a partire dalle ore 15:30, lo storico locale Spazio211 di via Cigna 211, a Torino Nord, si trasformerà nel... Leggi anche: A Ravenna apre le porte Ikea: al centro commerciale d'ora in poi si potrà progettare casa Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Casa Bottazzi apre le porte al condominio inclusivo; Nasce il ‘condominio inclusivo’: servizi e autonomia per persone con disabilità; Apre il nuovo punto di ascolto della Lega consumatori: dove e quando. A Bondeno un condominio inclusivo per le persone disabiliBondeno Casa Bottazzi apre le porte del suo condominio inclusivo, il progetto iniziato nel dicembre 2025, per creare un polo di servizi per persone con disabilità, ma connotato come una casa dell’au ... msn.com ’Casa Bottazzi’, aprono nuovi servizi per l’inclusione socialeAppartamenti per le persone più fragili e centro socio-occupazionale per consentire percorsi di inclusione sociale. Casa Bottazzi si prepara ad ospitare un carnet di nuovi servizi che verrà inaugurato ... ilrestodelcarlino.it BOTTAZZI SCEGLIE LA YPSILON RALLY4 PER MODENA Il pilota di Rally Sport Evolution sarà al via della seconda tappa della Coppa Rally ACI Sport di zona sei con la vettura della casa torinese. RANICA (BG) – È una delle classiche del rallysmo tricolore, v - facebook.com facebook