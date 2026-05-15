Lille-Auxerre domenica 17 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica sera alle 21:00 si svolge l’ultimo turno di Ligue 1, con il Lille che gioca in casa contro l’Auxerre. La partita mette di fronte due squadre con obiettivi diversi, poiché il Lille cerca di mantenere la posizione in classifica, mentre l’Auxerre cerca punti per evitare la retrocessione. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate da vari bookmaker, anche se le previsioni sono ancora incerte. La sfida rappresenta un momento decisivo per entrambe le squadre.

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Ultimo turno di Ligue1 e la lotta salvezza si incrocia con quella per la Champions nella sfida che vede il Lille impegnato in casa contro l’Auxerre. I Dogues con il colpaccio di Monaco hanno avvicinato ancora di più il terzo posto forti anche di un’ottima differenza reti. Per la Champions di fatto basta un punto mentre per rimanere terzi e andare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Lille-Auxerre (domenica 17 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Monaco-Lille (domenica 10 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiA 180 minuti dalla fine la sfida tra il Monaco di Pocognoli e il Lille di Genesio è un’ultima spiaggia per i locali e un match point per gli ospiti. Auxerre-Nizza (domenica 10 maggio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocatiA 180 minuti dalla fine della Ligue1 l’Auxerre si gioca un’intera stagione quest’oggi in casa contro il Nizza di Puel. Sept buts, quatre cartons rouges, de la tension et un scénario hallucinant entre Lille et AuxerreMatch complètement dingue entre Lille et Auxerre ce dimanche après-midi. Après 90 minutes riches en rebondissements et en tension, Auxerre et Lille se sont quittés à 9 contre 9 et sur le score de 3-4. rtbf.be