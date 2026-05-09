Auxerre-Nizza domenica 10 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Domenica 10 maggio 2026 alle 21:00 si disputa la partita tra Auxerre e Nizza, valida per la penultima giornata della Ligue 1. Le formazioni ufficiali sono state comunicate, e le quote sono state fissate dai bookmaker. A tre turni dalla conclusione del campionato, questa sfida rappresenta un crocevia importante per le sorti delle due squadre. Sono stati annunciati anche i convocati di entrambe le compagini.

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