Auxerre-Nizza domenica 10 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati
Domenica 10 maggio 2026 alle 21:00 si disputa la partita tra Auxerre e Nizza, valida per la penultima giornata della Ligue 1. Le formazioni ufficiali sono state comunicate, e le quote sono state fissate dai bookmaker. A tre turni dalla conclusione del campionato, questa sfida rappresenta un crocevia importante per le sorti delle due squadre. Sono stati annunciati anche i convocati di entrambe le compagini.
A 180 minuti dalla fine della Ligue1 l’Auxerre si gioca un’intera stagione quest’oggi in casa contro il Nizza di Puel. I diplomats grazie alla vittoria sull’Angers e al contemporaneo pari degli aiglons contro il Lens si sono portati a -3 dai rivali e hanno il vantaggio della differenza reti in caso di arrivo a pari punti (-13 contro il -22 dei nizzardi). Gara senza storia. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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