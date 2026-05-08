Domenica 10 maggio 2026 alle ore 21:00 è in programma la partita tra Monaco e Lille, valida per la penultima giornata di campionato. A 180 minuti dal termine della stagione, la sfida rappresenta un momento decisivo per entrambe le squadre: per i padroni di casa potrebbe essere l’ultima opportunità per cambiare le sorti del campionato, mentre per gli ospiti si tratta di un’occasione per consolidare la propria posizione in classifica.

A 180 minuti dalla fine la sfida tra il Monaco di Pocognoli e il Lille di Genesio è un’ultima spiaggia per i locali e un match point per gli ospiti. Gli asemists sono usciti con grande fatica da Metz, trovando i 3 punti solamente nel finale di gara dopo tanta fatica. Una squadra con il fiatone che paga la grande rimonta fatta nei primi mesi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Monaco-Lille (domenica 10 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

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