Liguria nuovo vertice in Confartigianato | Pace guida 42mila imprese

In Liguria, un nuovo vertice è stato nominato all’interno di Confartigianato, con Pace alla guida di circa 42mila imprese. La combinazione tra settori automotive e nautico interessa molte micro imprese della regione, che si trovano a dover affrontare cambiamenti e sfide specifiche. La nuova giunta sta pianificando strategie per favorire il ricambio generazionale e sostenere le attività di piccole aziende che operano in questi comparti. Queste questioni sono al centro delle discussioni in vista di un futuro di trasformazioni economiche e organizzative.

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? Punti chiave Come influenzerà l'unione tra automotive e nautica le micro imprese?. Quali strategie adotterà la nuova giunta per il ricambio generazionale?. Come potrà la tradizione artigiana reggere l'urto della digitalizzazione?. Perché il nuovo vertice punta sulla competitività delle piccole officine?.? In Breve Donatella Vivaldi assume la vicepresidenza rappresentando il comparto nautico di Sanremo.. Il tessuto produttivo coinvolge 42 mila imprese e 150 mila lavoratori liguri.. L'associazione celebra ottant'anni di storia a livello nazionale.. L'obiettivo è favorire il ricambio generazionale nelle officine e nei laboratori locali.. La... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Liguria, nuovo vertice in Confartigianato: Pace guida 42mila imprese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Mediedil 2026: Confartigianato guida le imprese nell’edilizia? Cosa scoprirai Come accedere alle commesse pubbliche tramite i portali Mepa e regionali? Quali sono i requisiti tecnici per partecipare ai bandi di... Liguria, nuovo vertice per l’agroalimentare: sfida da 24 milioni? Cosa sapere Francesco Musico eletto presidente Confcooperative Agroalimentare e Pesca Liguria a Riomaggiore il 27 aprile. Vertice del centrodestra con Bucci su sanità, Tpl ed elezioni in LiguriaI rappresentanti delle forze del centrodestra ligure si sono riuniti oggi a Genova per un confronto con il presidente della Regione Liguria Marco Bucci sull'attività della giunta regionale con partico ... genova.repubblica.it Centrodestra, vertice in Regione da Bucci: Avanti su sanità e trasporto pubblicoDopo alcune fibrillazioni nella maggioranza, tornano a incontrarsi i segretari regionali e il presidente. Clima sereno, ribadita la volontà di proseguire il ... ilsecoloxix.it