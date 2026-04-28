Liguria nuovo vertice per l’agroalimentare | sfida da 24 milioni

Il 27 aprile a Riomaggiore si è tenuto un nuovo incontro tra i rappresentanti del settore agroalimentare in Liguria, durante il quale è stato eletto il nuovo presidente di Confcooperative Agroalimentare e Pesca Liguria. La candidatura di Francesco Musico è stata approvata all’unanimità da parte dei partecipanti, che hanno discusso delle sfide e delle opportunità per il comparto, valutando un investimento di circa 24 milioni di euro.

? Cosa sapere Francesco Musico eletto presidente Confcooperative Agroalimentare e Pesca Liguria a Riomaggiore il 27 aprile.. Il sistema coordina 40 cooperative con un volume d'affari di 24 milioni di euro.. Lunedì 27 aprile, nella sede della Cooperativa Agricola 5 Terre a Riomaggiore, l’Assemblea regionale ha dato il via a una nuova stagione per il settore agroalimentare e della pesca in Liguria con l’elezione di Francesco Musico alla presidenza di Confcooperative Agroalimentare e Pesca Liguria. Il nuovo vertice, che vede il presidente della Cooperativa Agricola Lavagnina guidare la federazione sotto la nuova denominazione ufficiale, coordina un sistema economico che genera quasi 24 milioni di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Liguria, nuovo vertice per l’agroalimentare: sfida da 24 milioni Notizie correlate Tutela Agroalimentare: sequestro da 1,4 milioniTruffa ai danni dell’UE: la Tutela Agroalimentare sequestra beni per 1,4 milioni tra Enna e Messina Un’operazione del Reparto Carabinieri per la... Export agroalimentare bergamasco, secondo semestre 2025 da record: 845 milioni di euroL’Export agroalimentare bergamasco ha sfiorato quota 845 milioni di euro nel secondo semestre del 2025, registrando un incremento del +14,2% rispetto... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Cambio al vertice di Asef: Paolo Scovazzi nominato dalla sindaca Salis amministratore unico; Cambio al vertice di Asef, l'avvocato Paolo Scovazzi è il nuovo amministratore unico; Liguria, Bucci Crescono Pil e lavoro, per il turismo ci aspettiamo nuovo record; Imperia: riforma della sanità ligure, giovedì 23 aprile vertice tra istituzioni e sindacati /Il programma. Genova, nuovo vertice per A.Se.F.: Scovazzi amministratore unicoGenova, A.Se.F. cambia amministratore: nominato Paolo Scovazzi. Approvato il bilancio 2025 con utile di oltre 100mila euro. ligurianotizie.it Cambio al vertice di Asef: Paolo Scovazzi nominato dalla sindaca Salis amministratore unicoL’uscente Maurizio Barabino, dopo due mandati nella partecipata: Lascio un'azienda competitiva e stabile, con un concreto piano industriale ... rainews.it La Corte Costituzionale ha accolto l’istanza presentata dall’allora Procuratore regionale della Corte dei Conti della Liguria Roberto Leoni e dichiarato incostituzionale la norma in base alla quale la Regione destina ogni anno circa 20 milioni di euro ad Arpal, l’ - facebook.com facebook Buongiorno da Vernazza, #Liguria. #ANSAViaggi x.com