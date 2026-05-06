Mediedil 2026 | Confartigianato guida le imprese nell’edilizia

Confartigianato sta accompagnando le imprese edili nella partecipazione alle commesse pubbliche attraverso il portale Mepa e altri sistemi regionali. Sono stati definiti i requisiti tecnici necessari per presentare offerte ai bandi di gara, con procedure di accesso chiaramente illustrate. La guida si rivolge alle aziende interessate a comprendere i passaggi per entrare nel processo di aggiudicazione delle commesse pubbliche.

? Cosa scoprirai Come accedere alle commesse pubbliche tramite i portali Mepa e regionali?. Quali sono i requisiti tecnici per partecipare ai bandi di gara?. Come gestire la sicurezza in cantiere con il supporto di Edilcassa?. Perché la digitalizzazione degli appalti è vitale per le piccole imprese?.? In Breve Sabato 9 maggio ore 11:00 incontro tecnico su Mepa e portali regionali.. Giuseppe Terruso e Fabio Pellerito aprono i lavori istituzionali a Palermo.. Chiara Tortorici illustra requisiti e procedure per bandi pubblici alle 11:30.. Edilcassa Sicilia affronta sicurezza e welfare in cantiere alle ore 12:30.. L’8 maggio 2026 inizierà a Palermo la fiera Mediedil presso la Fiera del Mediterraneo, con Confartigianato Palermo che occuperà uno spazio centrale per il settore dell’edilizia civile e industriale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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