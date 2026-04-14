Kurnalcool 40 anni e non sentirli | l' anniversario porta in regalo il debutto assoluto a teatro

La band marchigiana Kurnalcool compie 40 anni di attività e ha deciso di festeggiare questo traguardo con un concerto speciale che si terrà sabato 18 aprile alle 21,30 nel Teatro Cortesi di Sirolo. L’evento rappresenta anche il debutto assoluto della band in teatro, aggiungendo un tocco particolare alla celebrazione. La serata vedrà esibirsi i musicisti in un contesto diverso dal solito, in una location suggestiva.

SIROLO – Un traguardo importante, celebrato con un evento unico. La storica band marchigiana dei Kurnalcool festeggia i suoi 40 anni di attività con un concerto speciale in programma sabato 18 aprile alle 21,30 nella splendida cornice del Teatro Cortesi di Sirolo.Grazie alle loro note sono.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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