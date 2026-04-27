Lignano in Fiore | tra fiori e ginnaste festa per i 40 anni

A Lignano si tiene la 40ª edizione di Lignano in Fiore, una manifestazione che combina esposizioni floreali e attività sportive. L'evento è stato inaugurato dal presidente, che ha partecipato a un breve intervento prima di assistere a dimostrazioni di ginnastica da parte di diverse ginnaste. La giornata è proseguita con altre iniziative legate alla festa e alla celebrazione di questa ricorrenza.

? Cosa sapere Il presidente Bordin inaugura la 40esima edizione di Lignano in Fiore con esibizioni ginnastiche.. L'evento consolida il ruolo della mostra botanica come pilastro sociale del Friuli Venezia Giulia.. Musica e acrobazie delle giovani ginnaste hanno inaugurato la 40esima edizione di Lignano in Fiore, trasformando l’appuntamento primaverile in una celebrazione della comunità locale. Il traguardo dei quarant’anni raggiunto dalla mostra floreale segna un momento di passaggio importante per il territorio, consolidando l’evento come uno dei pilastri del calendario regionale. Durante la cerimonia di apertura, il presidente del Consiglio...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lignano in Fiore: tra fiori e ginnaste, festa per i 40 anni Notizie correlate Una Pasqua tra colori e profumi di fiori: 11esima edizione per "Ravenna in Fiore"Da sabato 4 a lunedì 6 aprile compreso, il tour della manifestazione florovivaistica organizzata da Piazze in Fiore, con il patrocinio del Comune di... Torna a Lignano Pineta l'attesissima Festa delle CapeTorna come da tradizione a Lignano Pineta la Festa delle Cape, giunta alla 41ª edizione. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Lignano in Fiore, festa tra piante, fiori, artigianato, sport, musica e spettacoli; Lignano in Fiore, la festa di Primavera tra colori e solidarietà; Lignano in Fiore 2026: colori, fiori e solidarietà; Lignano Sabbiadoro: tutti gli eventi del Ponte del 25 aprile tra sport, natura, escursioni in bici e Lignano in Fiore. Lignano in Fiore, la festa di Primavera tra colori e solidarietàPienone alla 40esima edizione di Lignano in fiore, una festa di solidarietà organizzata da oltre 100 volontari dell'Associazione Lignano. Circa una quarantina gli stand, situati al parco Hemingway. Un ... rainews.it Lignano in Fiore, al via la 40esima edizione al parco HemingwayInaugurata a Lignano Sabbiadoro la storica mostra floreale: presenti istituzioni e associazioni coinvolte nell’organizzazione. nordest24.it Oggi! Splendida giornata, caldo e spiagge affollate… #lignano #lignanosabbiadoro #mare #spiaggia #25aprile - facebook.com facebook