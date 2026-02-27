tariffe invariate e fondo extra per le strade

Nel bilancio di previsione 2026-28 di Tolentino sono stati approvati interventi su diverse aree della città. Tra le voci principali ci sono tariffe invariate, un fondo extra per le strade e lavori di ampliamento della piscina. Inoltre, sono previsti interventi sulla rotatoria di via Pertini e un piano straordinario dedicato alle asfaltature. La decisione è stata formalizzata durante la seduta del Consiglio comunale.

Ampliamento della piscina, rotatoria di via Pertini e un piano straordinario per gli asfalti. Sono tra le opere inserite nel bilancio di previsione 2026-28 di Tolentino, votato ieri in Consiglio comunale. "Mense scolastiche, asili nido e soggiorni estivi restano ai prezzi del 2025 – ha spiegato l’assessore Diego Aloisi –. Questo significa che il Comune si fa carico del 60 per cento dei costi dei servizi a domanda individuale. Per ogni pasto in mensa o per ogni bambino al nido, l’amministrazione interviene pesantemente per non toccare i risparmi delle famiglie. Nessun aumento delle tariffe quindi. E quest’anno abbiamo voluto fare di più, stanziando 200 euro per ogni nuovo iscritto al primo anno in tutte le scuole superiori della nostra città". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

