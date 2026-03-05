Ormeggi a Santa Liberata Bando per l’assegnazione Le tariffe sono invariate

Il Comune di Orbetello ha pubblicato un bando per l’assegnazione degli ormeggi a Santa Liberata e Talamone, con tariffe invariate rispetto agli anni precedenti. Le richieste possono essere presentate da chi desidera ottenere un posto barca sui pontili situati in queste aree, che offrono un canone agevolato. La procedura rimane aperta fino a nuove comunicazioni.

ORBETELLO Ormeggi a canone agevolato, il Comune di Orbetello ha pubblicato il bando per l’assegnazione dei posti barca dei pontili di Santa Liberata e Talamone. È possibile fare domanda entro il 24 marzo con "tariffe invariate". Ai residenti nel Comune di Monte Argentario saranno però assegnati fino a un massimo di 10 posti a Santa Liberata, soggetti a incremento di posti barca solo in caso di acquisto e installazione di nuovo modulo del pontile a seguito di approvazione del Piano operativo comunale (aggiuntivi ai 194 posti presenti). All’interno dei canali è consentita la navigazione e l’ormeggio, previo pagamento anticipato del canone di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

