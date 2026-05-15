Lidl richiamo crema di olive e mandorle | rischio contaminazione

È stato annunciato un richiamo di una crema di olive e mandorle prodotta da un'azienda alimentare. Il provvedimento riguarda un lotto specifico del prodotto, che non deve essere consumato. Chi ha acquistato l'articolo può richiedere il rimborso anche senza presentare lo scontrino fiscale. Le autorità hanno precisato i dettagli sul lotto interessato e le modalità per ottenere il rimborso. La comunicazione mira a informare i consumatori sui rischi e sulle procedure da seguire.

? Punti chiave Qual è il lotto esatto da non avere in dispensa?. Come possono ottenere il rimborso senza lo scontrino fiscale?. Chi è il produttore responsabile della contaminazione microbiologica?. Perché le autorità hanno disposto il ritiro immediato del prodotto?.? In Breve Prodotto Simens Alimentare S.r.l. di San Martino di Lupari, provincia di Padova.. Confezione da 190 grammi con lotto L244R e scadenza 1 settembre 2028.. Rimborso totale garantito in punto vendita anche senza scontrino fiscale.. Indagini epidemiologiche in corso per tracciare il lotto dal produttore padovano.. Le autorità sanitarie hanno disposto il ritiro immediato di un lotto di crema di olive e mandorle a marchio Italiamo dai punti vendita Lidl in tutta Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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