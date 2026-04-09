Lidl e Coop hanno avviato un richiamo di alcuni lotti di tagliata di scottona preconfezionata con i marchi Dedicarne e Lidl. L'alert invita a non consumare i prodotti interessati a causa di una contaminazione riscontrata. I lotti coinvolti sono stati immediatamente ritirati dagli scaffali, e si consiglia ai consumatori di verificare le confezioni prima di acquistarle o consumarle. È stata inoltre comunicata la possibilità di restituire i prodotti presso i punti vendita.

È stato disposto il richiamo di alcuni lotti di tagliata di scottona venduta preconfezionata con i marchi Dedicarne e Lidl. L’avviso, diffuso attraverso i canali della grande distribuzione e riportato anche sul portale delle allerte alimentari del Ministero della Salute, riguarda un possibile rischio microbiologico legato a Escherichia Coli Stec. Ai consumatori viene richiesto di controllare le confezioni acquistate e di non consumare il prodotto interessato. Richiamo tagliata di scottona: i lotti interessati e le scadenze. Il prodotto oggetto del provvedimento è realizzato da Tonnies Fleisch Italia srl nello stabilimento di Vignola, in provincia di Modena, e risulta distribuito in vaschette da 300 grammi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Non mangiatele!”. Richiamo shock da Lidl e Coop, fare molta attenzione: contaminazione!

Lidl e Coop richiamano tagliata di scottona per possibile contaminazione da Escherichia Coli: l’allerta del MinisteroL’avviso di richiamo, rilanciato sia dalle catene della grande distribuzione Coop e Lidl sia dal Ministero della Salute, riguarda tre lotti di...

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