Crema di olive e mandorle richiamata dai supermercati Lidl | indagine epidemiologica in corso
Un prodotto a base di olive e mandorle venduto nei supermercati Lidl è stato ritirato dagli scaffali su richiesta delle autorità sanitarie italiane. La catena di discount ha annunciato che il ritiro è avvenuto in seguito a una comunicazione ufficiale, e che l’azione riguarda un’indagine epidemiologica in corso. L’azienda ha precisato che il prodotto non è più disponibile per l’acquisto, mentre le autorità stanno effettuando verifiche sulla possibile contaminazione microbiologica.
La catena di discount comunica che il prodotto è staro ritirato dal commercio su richiesta delle autorità sanitarie italiane in attesa dei risultati di una indagine epidemiologica per sospetta contaminazione microbiologica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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