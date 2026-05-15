Crema di olive e mandorle richiamata dai supermercati Lidl | indagine epidemiologica in corso

Un prodotto a base di olive e mandorle venduto nei supermercati Lidl è stato ritirato dagli scaffali su richiesta delle autorità sanitarie italiane. La catena di discount ha annunciato che il ritiro è avvenuto in seguito a una comunicazione ufficiale, e che l’azione riguarda un’indagine epidemiologica in corso. L’azienda ha precisato che il prodotto non è più disponibile per l’acquisto, mentre le autorità stanno effettuando verifiche sulla possibile contaminazione microbiologica.

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