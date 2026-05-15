Un documento firmato da alcuni studenti di un liceo di Modena cerca di chiarire quanto accaduto durante un episodio controverso avvenuto recentemente. Nella lettera, gli autori affermano che il gesto compiuto da un loro compagno non rappresenta una minaccia, ma piuttosto un'ingenuità, e spiegano che si trattava di un tentativo di condividere un ricordo. La nota mira a difendere la reputazione del ragazzo coinvolto e a precisare la dinamica dei fatti.

Modena, 15 maggio 2026 – “Ci teniamo che la reputazione del nostro compagno e la verità dei fatti non vengano distorte: quello a cui abbiamo assistito non è stato un gesto di minaccia, ma l’ingenuità di un ragazzo che voleva condividere un pezzo di storia ”. Tramite una lettera, i compagni di classe del liceo Muratori esprimono solidarietà al 15enne studente di terza che nei giorni scorsi si è presentato a scuola con un proiettile da mortaio, risalente alla Prima Guerra Mondiale. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacacrespellano-piede-vagone-i3mwus63 L’evacuazione dell’istituto e l’arrivo dei carabinieri. L’iniziativa aveva comportato, lunedì mattina, l’evacuazione dell’istituto e anche l’arrivo dei carabinieri che avevano preso in consegna l’ordigno, risultato poi privo di esplosivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Liceo Muratori, la lettera: “Proiettile, una ingenuità, nessun gesto di minaccia”

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