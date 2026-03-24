SAN GIULIANO MILANESE Da oggi presidio permanente in via Basento per i licenziamenti nella Gls di Sesto Ulteriano. USB Logistica lancia presidio permanente davanti alla sede legale di Gls, come forma di protesta. "Il fornitore di servizi in GLS del magazzino di Sesto Ulteriano ha licenziato una quindicina di driver e ne ha sospesi altrettanti, contestando loro carichi di lavoro troppo bassi che sarebbero stati praticati strumentalmente come forma di conflittualità contro l’azienda e con l’aggravante di comportamenti minacciosi nei confronti di colleghi più produttivi. - spiegano i rappresentanti USB -. In realtà i lavoratori non hanno avuto alcun bisogno di convincere nessuno, dal momento che sono organizzati maggioritariamente in USB e si sono attenuti scrupolosamente, rigidamente, agli standard di servizio della committenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Licenziamenti nella Gls, lavoratori in presidio permanente

Articoli correlati

Vertenza Isap packaging, sit-in permanente dei lavoratori contro il rischio licenziamentiÈ iniziato oggi il sit-in permanente dei lavoratori davanti allo stabilimento della Isap Packaging di Aci Sant'Antonio, con il fermo totale della...

Leggi anche: Bayer, presidio dei lavoratori contro i licenziamenti

Contenuti utili per approfondire Licenziamenti nella Gls lavoratori in...

Discussioni sull' argomento Licenziamenti nella Gls, lavoratori in presidio permanente; Licenziamenti antisindacali nella GLS di Sesto Ulteriano: USB Logistica lancia presidio permanente davanti alla sede legale di GLS.

Licenziamenti nella GLS, lavoratori in presidio permanenteSAN GIULIANO MILANESE Da oggi presidio permanente in via Basento per i licenziamenti nella Gls di Sesto Ulteriano. USB ... msn.com

Le aziende sottovalutano l'effetto dei licenziamenti sui lavoratori che restanoI risultati della ricerca internazionale Intoo. Produttività compromessa, sfiducia e più stress gli effetti sui dipendenti nelle aziende che tagliano il personale. Ma le risorse umane non se ne ... quotidiano.net

I sindacati chiedono la Cassa integrazione in deroga per i lavoratori di Logitech e Teknoservice: l'obiettivo dell'incontro in Regione Basilicata è scongiurare i licenziamenti nell'indotto di Melfi facebook

Licenziamenti Citynews: proclamato sciopero dei giornalisti per 48 ore x.com