San Giuliano sit-in ai cancelli della Gls | Ritirate licenziamenti e sospensioni

A San Giuliano Milanese, i lavoratori hanno organizzato un presidio davanti ai cancelli dell'azienda Gls per protestare contro 15 sospensioni e 18 licenziamenti decisi dalla società Piramide. Le persone coinvolte considerano le misure adottate ingiuste e hanno espresso la loro opposizione durante il sit-in di questa mattina. La protesta si è svolta in assenza di interventi ufficiali da parte delle parti coinvolte.

San Giuliano Milanese, 25 marzo 2026 – Lavoratori in presidio, per protestare contro 15 sospensioni e 18 licenziamenti (disposti da Piramide), tutti giudicati “ingiusti”. Da ieri è in corso un sit-in davanti ai cancelli della logistica Gls, in via Basento a Sesto Ulteriano, nella zona industriale di San Giuliano. La manifestazione ha lo scopo di esprimere vicinanza ai lavoratori interessati da licenziamenti e sospensioni: si tratta di alcuni dei driver di Piramide, una delle imprese che hanno in appalto i servizi di magazzinaggio e distribuzione della Gls. Secondo quanto riferito dal sindacato Usb, che sta seguendo la vicenda, “ai corrieri sarebbe stato contestato uno scarso rendimento, con carichi di lavoro troppo bassi”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - San Giuliano, sit-in ai cancelli della Gls: “Ritirate licenziamenti e sospensioni” Articoli correlati Licenziamenti nella Gls, lavoratori in presidio permanenteSAN GIULIANO MILANESE Da oggi presidio permanente in via Basento per i licenziamenti nella Gls di Sesto Ulteriano. Leggi anche: Alphial, sciopero e presidio ai cancelli contro gli 8 licenziamenti: "Temiamo per la tenuta dell’attività produttiva del gruppo" Tutto quello che riguarda San Giuliano Discussioni sull' argomento Referendum Costituzionale 22-23 marzo 2026; San Giuliano Milanese, la Pavoni si trasferisce a Verona. I sindacati: Licenziamenti camuffati; San Giuliano, sit-in ai cancelli della Gls: Ritirate licenziamenti e sospensioni; San Giuliano, la proprietà annuncia il trasferimento nel veronese della storica ditta Pavoni. San Giuliano, sit-in ai cancelli della Gls: Ritirate licenziamenti e sospensioniSolidarietà a 33 driver di Piramide, una delle imprese che ha in appalto i servizi della logistica. L’assessore alle Attività produttive: Contatteremo l’azienda per cercare una soluzione ... ilgiorno.it TVA Sicilia. . Catania. La corale “Branchina” protagonista della rassegna “Vesperali”. Ad ospitare la corale adranita la chiesa di San Giuliano - facebook.com facebook #ottoemezzo Nessuno del governo si dimette post sconfitta referendum, Travaglio: “Solo il povero San Giuliano” x.com