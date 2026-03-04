Coloni incontrollabili la colpa è di Ben Gvir | parola dei servizi israeliani

Ogni giorno si registrano decine di attacchi da parte di coloni israeliani contro la popolazione palestinese nella Cisgiordania occupata. Secondo i servizi israeliani, la responsabilità di questa escalation ricade su Ben Gvir, senza che siano state avanzate altre ipotesi ufficiali. Le azioni si verificano in un contesto di crescente violenza nella regione.

Palestina In Cisgiordania ancora attacchi alle comunità palestinesi e rapimenti. Presi anche dei bambini. A Gaza senza carburante si deve scegliere a quali emergenze rispondere Palestina In Cisgiordania ancora attacchi alle comunità palestinesi e rapimenti. Presi anche dei bambini. A Gaza senza carburante si deve scegliere a quali emergenze rispondere Sono decine ogni giorno gli attacchi terroristici dei coloni israeliani contro la popolazione palestinese nella Cisgiordania occupata. Usano armi di qualsiasi tipo, sempre più spesso pistole e soprattutto fucili. Anche i più piccoli sono presi di mira, rapiti a volte, picchiati e tenuti lontani dai genitori sotto la minaccia delle armi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

