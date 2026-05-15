Nel Libano, nonostante la firma di un cessate il fuoco, i bombardamenti e gli attacchi continuano a provocare vittime tra i civili, tra cui 59 bambini colpiti in poche settimane. La media di circa 14 bambini feriti ogni giorno si inserisce in un quadro di conflitto che non si è ancora arrestato, con attacchi che coinvolgono zone residenziali e infrastrutture civili. Le operazioni militari proseguono nonostante gli accordi, aumentando il bilancio di vittime tra i più giovani.

? Domande chiave Perché gli attacchi continuano nonostante la firma del cessate il fuoco?. Come si può spiegare la media di 14 bambini colpiti al giorno?. Chi deve garantire la protezione dei minori nelle zone di conflitto?. Quali sono le conseguenze psicologiche per i 770mila bambini coinvolti?.? In Breve Dal 2 marzo 200 bambini uccisi e 806 feriti in Libano.. Oltre 770mila minori soffrono disturbi mentali cronici per violenze e spostamenti.. Edouard Beigbeder dell'Unicef chiede protezione per il ritorno dei bambini a scuola.. Media di 14 bambini uccisi o feriti ogni giorno dopo il 17 aprile.. Almeno 59 bambini sono stati uccisi o feriti in Libano negli ultimi otto giorni, nonostante l’accordo per il cessate il fuoco siglato il 17 aprile 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Libano, il cessate il fuoco non ferma l’orrore: 59 bambini colpiti

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