Un ragazzo di 15 anni ha confessato di aver inflitto le coltellate che hanno causato la morte di un uomo di 35 anni, originario del Mali, avvenuta all’alba del 9 maggio nella zona storica di Taranto. Dopo l’interrogatorio, il minorenne ha ammesso di essere stato lui a provocare il decesso del bracciante, aggiungendo di averlo colpito. Successivamente, è stato reso noto che un video potrebbe contenere elementi utili alle indagini.

Il minorenne ha ammesso le coltellate mortali al 35enne maliano. Ha confessato di essere stato lui a colpire mortalmente Bakari Sako, il bracciante maliano di 35 anni ucciso all’alba del 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Ma davanti al giudice il quindicenne avrebbe cercato di giustificare quel gesto parlando di “paura” per l’incolumità dei suoi amici. È uno dei passaggi più pesanti emersi durante l’udienza davanti alla gip del tribunale per i minorenni di Taranto, dove i quattro ragazzi coinvolti nella vicenda hanno scelto una strategia precisa: prima il silenzio davanti alle domande, poi dichiarazioni spontanee per fissare la propria versione dei fatti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘L’ho colpito io’: la confessione del 15enne dopo l’omicidio di Bakari Sako, poi il dettaglio sul video

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