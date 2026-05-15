‘L’ho colpito io’ | la confessione del 15enne dopo l’omicidio di Bakari Sako poi il dettaglio sul video
Un ragazzo di 15 anni ha confessato di aver inflitto le coltellate che hanno causato la morte di un uomo di 35 anni, originario del Mali, avvenuta all’alba del 9 maggio nella zona storica di Taranto. Dopo l’interrogatorio, il minorenne ha ammesso di essere stato lui a provocare il decesso del bracciante, aggiungendo di averlo colpito. Successivamente, è stato reso noto che un video potrebbe contenere elementi utili alle indagini.
Il minorenne ha ammesso le coltellate mortali al 35enne maliano. Ha confessato di essere stato lui a colpire mortalmente Bakari Sako, il bracciante maliano di 35 anni ucciso all’alba del 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Ma davanti al giudice il quindicenne avrebbe cercato di giustificare quel gesto parlando di “paura” per l’incolumità dei suoi amici. È uno dei passaggi più pesanti emersi durante l’udienza davanti alla gip del tribunale per i minorenni di Taranto, dove i quattro ragazzi coinvolti nella vicenda hanno scelto una strategia precisa: prima il silenzio davanti alle domande, poi dichiarazioni spontanee per fissare la propria versione dei fatti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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