Un quindicenne ha ammesso di aver colpito con un coltello un uomo di 35 anni, morto all’alba del 9 maggio nella città vecchia di Taranto. La confessione è arrivata davanti alla giudice incaricata delle indagini preliminari, che ha ascoltato il ragazzo durante un interrogatorio. Il minorenne ha dichiarato di aver avuto paura al momento dell’episodio, ammettendo di essere stato lui a infliggere le ferite fatali. La polizia sta proseguendo con le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

“L’ho colpito io”. Davanti alla giudice per le indagini preliminari Paola Morelli, il quindicenne accusato dell’omicidio di Bakari Sako ha confessato di essere stato lui a infliggere le coltellate mortali al 35enne maliano ucciso all’alba del 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Lo ha fatto dicendosi “profondamente dispiaciuto”, ma spiegando di aver agito perché “aveva paura” per sé e per i suoi amici. Una confessione arrivata al termine di una strategia processuale comune ai quattro minorenni coinvolti nell’inchiesta: tutti, inizialmente, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, scegliendo il silenzio davanti ai magistrati. Subito dopo, però, hanno rilasciato dichiarazioni spontanee, evitando così il confronto diretto con le domande dell’accusa ma fissando comunque la propria versione dei fatti nei verbali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’ho colpito io, avevo paura”: la confessione del 15enne per l’omicidio di Bakari Sako

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