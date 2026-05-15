L' Hantavirus fa paura il direttore dell' Izs di Foggia | Ma non siamo davanti a un nuovo Covid

Negli ultimi mesi, il ritorno dell'Hantavirus ha attirato l'attenzione di molti, suscitando preoccupazioni tra la popolazione e le autorità sanitarie. Un esperto di un istituto di ricerca ha affermato che, nonostante l’allarme, non si tratta di una situazione paragonabile a quella vissuta con il Covid. La diffusione di questa infezione virale ha portato a un aumento dei casi e al coinvolgimento di diversi territori, ma le autorità rassicurano sulla mancanza di analogie con la pandemia mondiale.

Negli ultimi mesi l’Hantavirus è tornato al centro dell’attenzione mondiale, facendo nascere il timore di una nuova pandemia simile al Covid. Ma gli esperti invitano a non creare allarmismi.L’Hantavirus è infatti conosciuto da decenni e presenta differenze sostanziali rispetto al Coronavirus. A. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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