Hantavirus situazione sotto controllo Non siamo di fronte a un nuovo Covid
In Italia, la situazione legata all’Hantavirus viene monitorata con attenzione, anche se le autorità rassicurano sulla mancanza di un rischio di diffusione simile a quello del Covid. Un turista britannico, risultato negativo al test, si trova in isolamento in un ospedale di Milano. Il sindaco ha dichiarato che non si teme un’escalation del contagio su larga scala.
L’ALLERTA. Il turista britannico, risultato negativo, è in isolamento al «Sacco» di Milano. Gori: «Non temiamo un allargamento su larga scala». Bertolaso: «Risposta immediata». Allerta, non allarme. In una variazione di poche lettere c’è una differenza importante: «In questo momento la situazione è ben controllata». Andrea Gori, direttore del «Ceremi», il Centro regionale per la prevenzione delle malattie infettive della Lombardia, istituito a tutti gli effetti nei mesi scorsi sulla scorta della lezione pandemica, traccia un quadro rassicurante sullo scenario dell’hantavirus. Vale anche alla luce degli ultimi sviluppi più locali. Martedì alle 14.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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