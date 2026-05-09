Il direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità ha scritto una lettera per rassicurare gli abitanti di Tenerife, precisando che l’hantavirus non è un’altra pandemia come il Covid-19. La comunicazione è stata diffusa sui social network, dove si è cercato di chiarire che il virus non si diffonde con gli stessi metodi e non rappresenta una minaccia globale simile a quella del pandemia di due anni fa. La lettera si rivolge direttamente alla popolazione locale.

“Questo non è un altro Covid 19?. È questo il cuore della lettera scritta su X dal direttore generale dell’Organizzazione mondiale della salute, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ai cittadini di Tenerife per rassicurarli dopo i tre decessi da hantavirus avvenuti a bordo della nave MV Hondius, che attraccherà nel porto industriale di Granadilla, sull’isola delle Canarie, per poi trasferire i passeggeri rimasti a bordo verso l’aeroporto e rimpatriarli nei rispettivi Paesi d’origine. “Non è abituale che scriva direttamente alla gente di una comunità, ma oggi sento che non solo è appropriato, ma necessario”, ha spiegato il direttore dell’ Oms per motivare la decisione di placare gli animi sul terrore di una possibile nuova pandemia: “So che siete preoccupati.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’hantavirus non è un altro Covid”: il direttore dell’Oms rassicura gli abitanti di Tenerife con una lettera

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