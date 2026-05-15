L’ex presidente del Monza ricordato in parlamento

In parlamento è stato ricordato Nicola Colombo, ex presidente del Monza calcio e imprenditore della Brianza. Si è spento alla vigilia del suo 58esimo compleanno dopo aver combattuto a lungo contro una malattia. Colombo aveva ricoperto il ruolo di presidente del club di calcio e aveva avuto una carriera imprenditoriale nella zona. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra coloro che lo conoscevano e avevano collaborato con lui.

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