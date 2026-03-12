Il presidente del Parlamento iraniano ha dichiarato che Teheran risponderà senza moderazione a qualsiasi attacco contro le sue isole nel Golfo Persico. L’avvertimento è rivolto sia agli Stati Uniti sia a Israele, e si riferisce a una possibile azione militare nella regione. La minaccia si inserisce in un contesto di tensioni crescenti tra Iran e le potenze occidentali e israeliane nella zona.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La minaccia di Teheran. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha lanciato un duro avvertimento agli Stati Uniti e a Israele: qualsiasi attacco contro le isole iraniane nel Golfo Persico provocherebbe una risposta senza limiti da parte di Teheran. In un messaggio pubblicato sul social X, Ghalibaf ha dichiarato che l’Iran non manterrà alcun atteggiamento moderato nel caso di un’aggressione militare. Il messaggio pubblicato sui social. Nel suo intervento pubblico, il presidente del Parlamento ha utilizzato parole particolarmente forti per descrivere la possibile reazione dell’Iran. Secondo quanto scritto nel post, “qualsiasi aggressione contro il territorio delle isole iraniane romperà ogni moderazione”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Iran, avvertimento del presidente del Parlamento: “Risponderemo senza moderazione a qualsiasi attacco nel Golfo”

Articoli correlati

Iran, ucciso anche l’ex presidente Ahmadinejad. Tre soldati Usa morti nell’attacco. I raid contro i Paesi del Golfo e Israele continuano – I videoIl Centcom, il Comando centrale degli Stati Uniti, ha fatto sapere che «tre militari statunitensi sono stati uccisi in azione e cinque sono rimasti...

Attacco in Iran, Tajani: "Nessun italiano coinvolto in Iran e nel Golfo" – Il video(Agenzia Vista) Roma, 28 febbraio 2026 "La prima notizia positiva è che non c'è neanche un italiano coinvolto negli attacchi molteplici che ci sono...

Contenuti utili per approfondire Iran avvertimento del presidente del...

Temi più discussi: Partecipare a operazioni sarebbe atto di guerra, Iran lancia avvertimento all'Europa; Bombe sul Libano. Intercettato missile sulla Turchia, Macron: Un attacco a Cipro è a tutta Europa; Sorpresa! | Gli Stati Uniti non ci hanno avvisato dell’attacco all’Iran, ma è normale; Pechino lancia un avvertimento a Washington: No al cambio di regime in Iran.

Trump: La guerra con l’Iran finirà prestoIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto in un’intervista ad Axios che deciderà lui quando porre fine al conflitto ... interris.it

Iran, il ruolo della Russia: Mosca svela le tattiche per colpire Usa e Paesi del Golfo(Adnkronos) - Non solo informazioni di intelligence ma strategie e piani. Il ruolo della Russia nella guerra tra Iran da una parte e Stati Uniti-Israele dall'altra appare più rilevante di quanto sia ... notizie.it

In Iran la resistenza si intensifica x.com

La guerra grande in Iran offusca quella piccola in Libano, dove la situazione umanitaria è drammatica e si rischia una catastrofe. Ne scrive Enrico Cerrini - facebook.com facebook