In Parlamento si discute dei ritardi nel progetto di estensione della metropolitana M5 da Milano a Monza. La questione riguarda il rischio che Monza perda l'opportunità di avere una linea diretta con la città capoluogo. La discussione si svolge in un momento in cui i tempi per l'approvazione si stanno restringendo.

La partita per il prolungamento della metropolitana M5 da Milano a Monza arriva a Roma. E ora il tempo stringe. A portare la questione alla Camera dei Deputati è l'onorevole Giulia Pastorella, vicepresidente di Azione, che ha presentato un'interrogazione al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per chiedere lo sblocco dei decreti attuativi necessari a liberare gli ultimi finanziamenti dell'opera. Il rischio, sempre più concreto, è quello di uno slittamento di almeno un anno per un'infrastruttura considerata strategica per la Brianza e l'intera area metropolitana milanese. "Il prolungamento della M5 fino a Monza è un'opera attesa da anni, fondamentale per decongestionare il traffico e migliorare la qualità della vita di migliaia di pendolari.

© Ilgiorno.it - I ritardi del metrò in Parlamento: "Monza non può perdere il treno"

