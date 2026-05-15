La ex di Andrea Sempio | Non è mai stato violento

Da ilgiorno.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La donna ha dichiarato di aver conosciuto l'uomo per diversi anni e di non aver mai assistito a comportamenti violenti da parte sua. Durante una conversazione telefonica con un programma televisivo, ha confermato di non aver mai notato segni di aggressività o episodi di violenza nel passato del suo ex. La sua testimonianza si inserisce nel quadro delle indagini, che continuano a focalizzarsi su altri aspetti legati al caso. La donna ha anche precisato di non aver mai avuto dubbi sulla natura del rapporto.

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Raggiunta telefonicamente da Storie Italiane su Rai1, la ex dell'indagato per il delitto di Garlasco ha raccontato del rapporto con lui: "Una persona normale, ero innamorata e ho sofferto quando è finita". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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