La ex di Andrea Sempio | Non è mai stato violento
La donna ha dichiarato di aver conosciuto l'uomo per diversi anni e di non aver mai assistito a comportamenti violenti da parte sua. Durante una conversazione telefonica con un programma televisivo, ha confermato di non aver mai notato segni di aggressività o episodi di violenza nel passato del suo ex. La sua testimonianza si inserisce nel quadro delle indagini, che continuano a focalizzarsi su altri aspetti legati al caso. La donna ha anche precisato di non aver mai avuto dubbi sulla natura del rapporto.
Raggiunta telefonicamente da Storie Italiane su Rai1, la ex dell'indagato per il delitto di Garlasco ha raccontato del rapporto con lui: "Una persona normale, ero innamorata e ho sofferto quando è finita". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Garlasco, Andrea Sempio indagato: la nuova ricostruzione del delitto
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