La ex di Andrea Sempio | Non è mai stato violento

La donna ha dichiarato di aver conosciuto l'uomo per diversi anni e di non aver mai assistito a comportamenti violenti da parte sua. Durante una conversazione telefonica con un programma televisivo, ha confermato di non aver mai notato segni di aggressività o episodi di violenza nel passato del suo ex. La sua testimonianza si inserisce nel quadro delle indagini, che continuano a focalizzarsi su altri aspetti legati al caso. La donna ha anche precisato di non aver mai avuto dubbi sulla natura del rapporto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui